【万thly日記】日本ハムが誇る主砲・万波中正外野手（25）が日常をコラムでつづる「万thly日記」。第21回は約1カ月間の沖縄・名護キャンプについて。今オフから取り組んできた打撃の進捗（しんちょく）状況を明かしたほか、休日に同学年9人と行ったテーマパーク「ジャングリア」の体験記についても語った。先月24日に沖縄・名護キャンプを打ち上げました。凄く良かったですね。状態とかはいったん置いといて、やっぱり横さん（