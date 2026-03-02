◇オープン戦ソフトバンク6―10西武（2026年3月1日アイビー）ソフトバンク・笹川が対外試合5試合で3本目の一発を放った。2回に西武・佐藤爽のカーブを完璧に捉え、右中間へ。「謙虚にセンター前という意識でいきました。良いイメージで振れたと思います。結果が出ているので、今やっていることを継続していきたいと思います」と振り返った。2メートル1の長身である秋広とは同学年。笹川も身長1メートル94の恵まれた体格