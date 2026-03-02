日本ハムの吉田が初の開幕スタメン獲りを誓った。台湾遠征を終え、チームは空路で北海道に戻った。現在オープン戦2試合で打率・800、台湾シリーズでも同・750の絶好調男は「自分がイメージしていたアピールはできたと思う」と振り返った。ソフトバンクから現役ドラフトで加入した昨季は、顔見せとして限定的に1軍合流したオープン戦で4安打1打点をマーク。正式な1軍昇格につなげ、オープン戦11試合でチームトップの打率・417