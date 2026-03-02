３日で定年引退する東西７人の調教師が、ＪＲＡ最後のレースを終えた。国枝栄調教師（７０）＝美浦＝は中山４ＲをＶ。勝ち鞍をＪＲＡ通算１１２３勝まで伸ばした。根本康広調教師（７０）＝美浦＝も、中山５Ｒを厩舎所属の長浜とのコンビで勝利。元騎手の藤田菜七子さんら弟子たちに囲まれ、穏やかな表情で競馬場を後にした。小倉１１Ｒのピンクジン１３着が最後の管理馬の出走となった南田師。９５年３月４日中山３Ｒのリバテ