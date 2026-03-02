現在までに、中国は世界で最大規模で、機能が最も充実し、最も多くの人口に恩恵をもたらす水利インフラシステムを完成させている。人民日報が伝えた。国家水ネットワークは国土面積の80．3％をカバーしている。中国は「第14次五カ年計画（2021‐25年）」期間中、181件の重要水利プロジェクトが着工し、省・市・県レベルの水ネットワークと国家水ネットワークが秩序正しく接続され、水ネットワークの「ラストワンマイル」の整備が続