フィギュアスケート男子で14年ソチ、18年平昌五輪を連覇し、プロとして活動する羽生結弦さん（31）が、東日本大震災から15年を迎える11日に日本テレビ系「news every.」に生出演する。番組では、スケートリンクから「鎮魂の舞」を生披露する。2023年から同番組の「スペシャルメッセンジャー」を務めてきた羽生さんが、節目となる「3.11」に氷上から祈りをささげる。宮城県仙台市出身の羽生さんは、高校1年生だった16歳の時に