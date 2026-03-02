「中山記念・Ｇ２」（１日、中山）“Ｇ２の鬼”が強さをまざまざと見せつけた。３番人気レーベンスティールがインから鋭く抜け出し、重賞５勝目をマーク。ゴールドシップ以来、史上２頭目の４年連続Ｇ２勝利を決めた。道中は好位のインを確保し、折り合いも万全。２３年ラジオＮＩＫＫＥＩ杯以来のコンビとなった戸崎圭は「前めの２列目でレースできれば一番いいと思っていました。昔より乗りやすくなっていましたね。道があ