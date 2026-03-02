◇オープン戦ソフトバンク6―10西武（2026年3月1日アイビー）復活を期すソフトバンクのスチュワートが順調に開幕ローテーション入りへのステップを踏んだ。3回を1安打1失点に抑え「次は球数もイニングも増えてくると思う。しっかり段階を踏んでいきたい」と話した。昨年は春季キャンプ中に左脇腹を負傷し、シーズンを棒に振っただけに今季にかける思いは強い。一方で先発した東浜は3回9安打7失点と悔しいマウンドとなっ