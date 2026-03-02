３日で定年引退する東西７人の調教師が、ＪＲＡ最後のレースを終えた。国枝栄調教師（７０）＝美浦＝は中山４ＲをＶ。勝ち鞍をＪＲＡ通算１１２３勝まで伸ばした。根本康広調教師（７０）＝美浦＝も、中山５Ｒを厩舎所属の長浜とのコンビで勝利。元騎手の藤田菜七子さんら弟子たちに囲まれ、穏やかな表情で競馬場を後にした。中山競馬場で育ち、７４年の騎手デビューから調教師へ転身して半世紀以上を駆け抜けてきた小西師。最