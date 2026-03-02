◇オープン戦ソフトバンク6―10西武（2026年3月1日アイビー）ソフトバンクの秋広優人外野手（23）が1日、西武とのオープン戦で進化を証明する特大弾を放った。5回に右翼場外に消える推定135メートル弾。対外試合5試合目で2本目のアーチとなった。オフに山川穂高内野手（34）に弟子入りし、打撃改造に取り組んだ成果が表れている。2回には同学年の笹川吉康外野手（23）が右中間ソロ。ともに長身を生かしたパワーが魅力の大