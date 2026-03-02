リハビリ組で調整中のソフトバンク・中村晃が筑後ファーム施設でライブBP（実戦形式の打撃練習）に参加。2打席立ち、いずれも外野フライだった。昨年11月に腰の手術を受け、実戦復帰の時期は未定だが、「振るのも守備も制限はない」と徐々に状態は良くなっている。コンディションを確認しながら調整を進めていく。