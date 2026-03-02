◇オープン戦ソフトバンク6―10西武（2026年3月1日アイビー）堂々のマウンドさばきだった。ソフトバンクのドラフト2位ルーキー・稲川（九州共立大）が西武とのオープン戦で快投デビューを飾った。「凄く楽しんで投げられました。自信のあるストレートがどれだけ通用するのかと思ってマウンドに上がりました。自信になりました」9回に登板し、自慢の直球で押した。先頭の茶野を三邪飛に打ち取ると、続く金子は球場表示