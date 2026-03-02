ライバルが注意を向けているのは…。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は、１日に京セラドーム大阪で公式練習を行った。ＭＬＢの規定で２日の強化試合・オリックス戦（京セラ）から試合出場が可能となるメジャー組の大谷翔平投手（３１＝ドジャース）らも参加。大会本番に向けて最終調整の場となる大阪では、１次ラウンド・Ｃ組で激突するライバル国が侍戦士の状態チェ