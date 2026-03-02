ノアのＧＨＣヘビー級王者・ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が、Ｖ５戦（８日、横浜武道館）で拳王（４１）を迎え撃つ。大一番を前に１日の後楽園大会では張り手で大の字にさせられた上、痛烈な問いを投げかけられる一幕もあったが、言われっ放しで済ませるわけにはいかない。王者は反論をぶちまけた。この日、稲村はセミの６人タッグ戦で拳王と激突した。直接敗れはしなかったものの、終盤に張り手を受けて