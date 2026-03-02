猫がコンロのスイッチをON 画像はイメージです Redditに最近投稿された「猫に関する出来事」が、多くのネット民の話題になっています。 ある夫婦が1泊2日の小旅行に出かけました。一晩だけなので、飼い猫は自宅で留守番をさせました。出かける前に餌を置いていったのですが、猫のほうは「それでは足りない」と判断したようです。 ふだん猫の餌は、電子レンジの横のカウンターの上に置かれたプラスチック容