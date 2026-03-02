職場で上司に助けを求めたら、完全に拒否されたという経験談が寄せられた。福岡県の40代女性（素材・化学・食品・医薬品技術職）は、独身時代に勤めていた会社での経験を振り返った。社内ぐるみのいじめに苦しんでいた女性に対し、上司は信じられない言葉を放ったという。「そんなんで相談する方がおかしい。私の顔を立てろ」「お前にも問題あるんじゃないか」もはや相談しないほうがよかったとも言えそうだ。（文：天音琴葉）「そ