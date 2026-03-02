「現場の忙しさ」以上に、上司の「無神経さ」が人の心を折ることがあるようだ。投稿を寄せた青森県の30代男性（事務・管理）は、新卒で入社した建設会社で“社員が逃げ出す”ほど過酷な働き方をしていたという。「当時とても激務で、竣工間際なのに施工が完了していない現場が多く、私含め若い現場監督の社員が雑用のような仕事をして竣工に間に合わせようとしていました」当時男性は、都内の中高層マンションを手掛ける建設会社の