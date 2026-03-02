現在の苦しい境遇を何としてでも打開したい――。投稿を寄せた50代男性（奈良県／年収250万円）は、現在の手取り額が17.4万円。日々の生活を支えるため、かつての蓄えを削るような工夫を強いられているが、最近、動きがあったという。男性は現在の暮らしぶりについて、「以前趣味で集めたものがあるので、毎月それを売って生活しています」と明かす。かつての情熱の対象を生活費に変えて何とかやりくりしているようだ。相続した持