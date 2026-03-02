長年会社に尽くしても、待遇が改善されなければ誰しも去り際を考えるものだ。投稿を寄せた千葉県の40代男性（営業／年収700万円）は、かつて勤務した雑貨卸売会社での劣悪な労働環境をこう振り返る。（文：長田コウ）「20年働いて月給10万円も給料が増えない」人材流出するも「会社側は改善せず放置」定時が「9時〜17時15分」の会社だったが、毎朝「8時から無給で搬入荷物の運び出しや掃除を強要」されたという。あまりの理不尽さ