1982年から続く日本最古のジャズイベント「神戸ジャズストリート」が、開催継続に向けたクラウドファンディングを2月21日から始めた。神戸ジャズストリートは、音楽評論家・音楽プロデューサー・ラジオDJとして活動した末広光夫さん（元ラジオ関西）が1982年に立ち上げたイベント。毎年10月に開催され、国内外のミュージシャンが参加し、スウィングジャズやディキシーランドジャズを中心に、神戸市内各所で演奏が行われてきた