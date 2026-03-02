「CapFrameX」はあらゆるゲームのフレームレート(fps)や表示遅延を測定できるツールで、外部アプリと連携することでゲーム画面の上に測定結果をリアルタイムでオーバレイ表示することもできます。自分のPCの性能を知ったりゲームのグラフィック設定を詰めたりするのに便利そうなので、実際に使ってみました。CapFrameXhttps://www.capframex.com/・目次◆1：CapFrameXをインストールする◆2：CapFrameXでフレームレートを測定する