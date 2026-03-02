今日2日(月)は、関東や東海でスギ花粉の飛散が「極めて多い」、近畿でも「非常に多い」予想です。今週は、広い範囲で飛散のピークを迎えるでしょう。外出時はもちろん、帰宅時も家の中に花粉を持ち込まないよう、万全な対策が必要です。今日2日(月)関東や東海で大量飛散今日2日(月)は、西から低気圧や前線が近づくでしょう。九州南部は朝から雨や雷雨で、九州北部も昼頃から雨が降りそうです。夕方以降は、四国や中国地方、近畿