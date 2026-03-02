侍ジャパンは６日に台湾とのＷＢＣ初戦を迎える。台湾代表は、台北Ｄで２月２６日にソフトバンク、２７日に日本ハムと強化試合を行った。日本ハム担当として現地で２試合を取材した川上晴輝記者が台湾代表の強さと弱みを「見た」。日本野球が圧倒した２試合だった。２６日のソフトバンク戦は４―０、２７日の日本ハム戦は６―１と、ＮＰＢ球団が快勝した。特に差を感じたのが守備力だ。日本ハム戦では山県の右中間よりの打球に