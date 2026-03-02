卓球女子で五輪３大会連続メダリストの石川佳純さんが全国各地を訪ねて卓球やスポーツの魅力を伝える「４７都道府県サンクスツアー」の完走を記念したスペシャルイベントが１日、山口市のＫＤＤＩ維新ホールで行われた。石川さんは２年前に山口市でサンクスツアーを開催した際、「４７都道府県を終えたら山口市に帰ってきます」と宣言。昨年１２月に鳥取市でフィナーレを迎え、２２年４月の福島・喜多方市での第１回から３年８