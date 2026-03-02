ロッテ・種市篤暉投手（２７）にとって、侍ジャパンのユニホームを着てＷＢＣに出場するのは、少年時代からの悲願だった。「侍語る」第１６回では、将来的なメジャー挑戦を公言している右腕が、野球人生のターニングポイントと位置づける今大会への熱い思いを明かした。（取材・構成＝阿見俊輔）今も心に残るＷＢＣの原風景がある。２００９年３月２４日のＷＢＣ決勝、韓国戦。当時、青森の三沢市立三沢小５年生で野球にのめ