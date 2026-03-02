日本テレビ「ｎｅｗｓｅｖｅｒｙ．」でスペシャル・メッセンジャーを務めるプロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが、東日本大震災から１５年の３月１１日にスケートリンクから生出演し「鎮魂の舞」を披露することが２日、日本テレビから発表になった。宮城・仙台市出身の羽生さんは１６歳だった高校１年生の時に仙台市内のスケートリンクで練習中に被災。自宅は全壊し、家族と共に避難所生活を余儀なくされた。ライフライ