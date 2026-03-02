巨人・阿部監督は２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ「新しいチームを作る」と変化を掲げている。今キャンプで見えた走、攻、守の変化に迫る。＊＊＊＊走塁面での変化は、明らかに形に表れていた。キャンプ最後の実戦だった２月２８日の韓国サムスンとの練習試合を例に挙げると、走者一塁から浦田や甲斐が単打で激走し、一、三塁の形をつくった。盗塁も対外試合６戦で１０を数え、先の塁を狙う意識が浸透。橋上オ