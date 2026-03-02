名牝アーモンドアイなどを育てＪＲＡ・Ｇ１２２勝をマークした国枝栄調教師（７０）＝美浦＝ら東西の７調教師が１日、ラストデーを迎えた。中山４Ｒのチャーリーで勝利し、ＪＲＡ通算１１２３勝とした国枝調教師。根本康広調教師（７０）＝美浦＝は長浜鴻緒騎手（２０）との師弟コンビで最後の勝利をマークした。悔いのない笑顔で国枝調教師がトレーナー人生を締めくくった。中山４Ｒのチャーリーで最後の白星を挙げて、ＪＲＡ