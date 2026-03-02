◆第１００回中山記念・Ｇ２（３月１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）第１００回中山記念・Ｇ２は３番人気のレーベンスティール（戸崎）が４年連続の重賞Ｖを飾った。◆戸崎圭太騎手１０回目の騎乗で初勝利。重賞は京成杯のグリーンエナジー以来、今年２勝目で通算８８勝目。◆田中博康調教師延べ２頭の出走で初勝利。重賞は２５年毎日王冠以来で、通算１３勝目。２３年から４年連続重賞勝利。◆リアルスティ