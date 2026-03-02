テレビ朝日は2日、火9枠で4月にスタートする社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』を放送すると発表した。主演は高橋一生で、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマでは初主演となる。【写真】この頃には交際していた？ブラックコーデでにこやかに登場した高橋一生＆飯豊まりえ高橋が演じる主人公・根尾光誠は、“時代のカリスマ”と称される新興IT企業の社長。「FOR THE PEOPLE」を掲げて始めた福祉ネット