カブスの今永昇太投手（32）が1日（日本時間2日）、オープン戦のホワイトソックス戦に先発し、3本の本塁打を許すなど2回2/3を投げて3失点だった。初回、先頭を三ゴロに仕留めた後、2番・クエロに内角高めの見逃せばボールというこの日最速となる94マイル（約151キロ）直球を左中間スタンドに運ばれ、先制を許した。2回はボール先行ながら2死を奪ったが、7番・モンゴメリに3球目の内角低めのスライダーを捉えられ、この試合2