俳優の土屋太鳳が主演する映画『マッチング TRUE LOVE』（今秋公開）の特報映像が公開された。【動画】楽園だったはずの島が恐怖の舞台へと変貌していく『マッチング TRUE LOVE』土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じる。共演する佐久間大介（Snow Man）は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラーと