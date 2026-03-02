2月25日に日本記者クラブで会見に臨んだりくりゅうペア(C)産経新聞社2012年のフィギュアスケート世界選手権ペアで銅メダルを獲得し、ミラノ・コルティナ五輪では現地解説を務めた高橋成美さんが3月1日、『TBS』系の「サンデー・ジャポン」にVTR出演。五輪で日本フィギュア初となるペアの金メダルを手にした「りくりゅう」こと、三浦璃来／木原龍一組の記者会見を超独自目線で読み解き、絶賛した。【動画】「お寿司食べる人？」三