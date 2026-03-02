16年リオデジャネイロ五輪に男子マラソンのカンボジア代表として出場した猫ひろし（48）が1日、インスタグラムを更新。同日開催された東京マラソンの完走を報告した。猫は「東京マラソン、2時間31分17秒。総合243位」と報告。「目標の2時間27分切りには届かなかった。それでも、挑戦して本当に良かった」と打ち明け、完走メダルを手に「ニャー」とポーズを決めた。そして「37kmまでは1km3分30秒ペース。でもそこから身体がグラグラ