コスプレーヤーでモデルの天川星夏が1日、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。白髪にニーハイストッキングのコスプレ姿をアップし、「CP＋ありがとうございましたEvotoブースのフォトウォーク企画に出演させていただきました」と報告。さらに別の投稿では黒いエナメル素材のハイレグショットも披露した。また、「週刊ヤングジャンプに掲載をいただいています！同時にデジタル写真集も販売開始いたしまし