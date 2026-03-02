歌手・宇多田ヒカル（４３）が、ロンドンのファッションショーに参加したことを報告した。２日までに自身のインスタグラムを更新し「初めてロンドンで参加させていただいたファッションショーは、ロンドンへのラブレターのような艶っぽさと愛が込もったコレクションと演出でしたありがとうございました」と感謝し「＃ｂｕｒｂｅｒｒｙ」とハッシュタグをつけた。ばっちりメイクで、個性柄の衣装を着こなす。いつもと違うゴ