元NMB48の和田海佑（みゆ、28）が1日、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。沖縄・宮古島で撮影した紺色のバンドゥビキニ水着姿をアップ。波打ち際でポニーテールのロングヘアをなびかせ、胸元を大胆に露出した衝撃的ショットを公開し、「もっとすきにさせちゃった？」とファンを魅了した。さらに「現在週刊プレイボーイさんのサブスクコンテンツ“週プレプラス！”の+Specialのコーナー登場中」と報告し、「