軽量で扱いやすい「セパハン」装着車スズキは、250ccのフルカウルスポーツバイク「ジクサーSF250」に新しいカラーリングを設定し、2026年3月5日に発売します。このモデルは、スポーティなスタイリングの中に、パワフルな加速感と良好な燃費性能を両立させたフルカウルモデルです。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「ジクサーSF250」2026年モデルです！ 画像で見る（20枚）パワートレインには、スズキ独自の油冷方式を採