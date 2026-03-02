［J１百年構想リーグEAST第４節］川崎 ２（４PK２）２ 水戸／３月１日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu前節、ホームでのFC東京との“多摩川クラシコ”に内容を含め厳しい敗戦を喫していた川崎は、１週間の準備を経て昇格組の水戸と対戦した。先発数人を入れ替えるなか、前からのプレスを活かしながら前半にいくつかのチャンスを得るも、逆に45分と、45＋４分に連続失点し、０−２で試合を折り返した。それでも後半、選