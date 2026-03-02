【ワシントン共同】米中央軍は1日、イランに対する軍事作戦で、米軍関係者3人が死亡、5人が重傷を負ったと発表した。作戦は継続中だとしている。イランの革命防衛隊が米空母エーブラハム・リンカーンを弾道ミサイルで攻撃したとするイランメディアの報道について、中央軍は被弾していないと強調した。