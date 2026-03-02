一日消防署長として査察を行う横手さん（左）＝１日、ラスカ平塚春季全国火災予防運動（１〜７日）に合わせ、「湘南ひらつか織り姫」の横手春菜さん（２４）が１日、平塚市消防署の一日消防署長を務めた。ＪＲ平塚駅直結の商業施設「ラスカ平塚」を回り、啓発活動を行った。横手さんは市消防本部の田中一雄消防長や職員らと同商業施設の防火設備などの査察を行った。職員らは消火器が正しく置かれているかや、避難路に障害物が