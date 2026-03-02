宮崎キャンプ終了巨人２軍は１日、１か月間にわたった宮崎キャンプを打ち上げた。第１クールは３日間、午前中に技術練習を行わない異例のスタート。第２クール以降も午前８時頃から早出練習が始まり、選手が球場を後にするのは午後６時頃と、連日ハードな練習を行った。今季から就任した石井琢朗２軍監督（５５）の「量も質も求める」方針が色濃く出たキャンプをロッテ、中日で１２年間、現役を続けた加藤翔平記者が「見た」。