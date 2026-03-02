◇リーグワン第１０節東京ＳＧ５７―２４静岡ブルーレヴズ（１日・ヤマハスタジアム）静岡ブルーレヴズは東京ＳＧに２４―５７で敗れ、チームワーストタイの４連敗を喫した。前半は６分から１７分の間に連続で４トライを決められる一方的な展開。ミスが減った後半は１９―１９と互角に戦ったが、ダブルスコアでの大敗となった。ＳＯサム・グリーン（３１）をはじめ主力の負傷者が続出する中で、厳しい戦いが続く。レヴズに