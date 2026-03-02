◇りそなＢ２リーグ第２２節静岡７０―６８山形（１日・このはなアリーナ）ベルテックス静岡が最大１０点差をひっくり返して山形との第２戦を７０―６８で制し、今季ホームで２度目の同一カード連勝を果たした。この日が２２回目の誕生日だった特別指定選手のＰＧ山本愛哉が、１５得点＆４アシストと奮闘。次節は敵地で横浜ＥＸと対戦する。１６３センチの小柄な司令塔が、自らのバースデーを連勝で祝った。ベルテックス静