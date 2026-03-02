ABCテレビが2025年12月21日(日)に放送した『M-1グランプリ2025』の決勝戦が、民放公式テレビ配信サービスTVer(ティーバー)にて「TVerアワード2025 リアルタイム配信エピソード賞」を受賞した。当番組のリアルタイム配信では、視聴人数（UB数）が約130万人、最大同時接続数が約45万台を記録。これは、2022年4月にTVerがリアルタイム配信サービスを開始して以来、民放全局・全ジャンルの番組の