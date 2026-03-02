「（この状況を）もう何度も見たというか、なんというか……」 参考：『ばけばけ』はなぜ異色の朝ドラになっているのか“善人”だけにしない物語の特別さ トキ（髙石あかり）の呆れ声が、腹の底から漏れ出た。先週放送された連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）第21週で、司之介（岡部たかし）が、やらかしたのだ。 司之介がウサギの商売に失敗して、松野家が莫大な借金を抱えてから幾年月。トキがヘブン（ト