■ライト 4,355円(+205円、+4.9％) ライト工業 [東証Ｐ]が大幅続伸。26日の取引終了後に、26年3月期の連結業績予想について、売上高を1275億円から1350億円（前期比11.2％増）へ、営業利益を137億円から150億円（同17.1％増）へ、純利益を95億円から100億円（同0.8％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を67円から78円へ引き上げ年間配当予想を118円（前期100円）としたことを好感した買いが流入した。足もとで手持