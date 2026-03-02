◇オープン戦DeNA2―9中日（2026年3月1日バンテリンD）DeNA・東は実戦初登板で2回4安打2失点も、明確な意思に基づいたトライから生まれた収穫があった。捕手・山本との打ち合わせ通り「この打者にはこの球は駄目とか、そういったことを見つけながら配球していた」と狙いを明かした。初回2死一塁で細川に浴びた先制2ランは外寄りのスライダーを左翼席に運ばれたが「バックドアのスライダーは普段は投げないけど、あのコー