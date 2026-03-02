毎週月曜24時29分〜24時54分で放送している日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」が、2026年4月から日曜の昼14時00分〜15時00分（関東ローカル）にお引越し。放送枠も60分に拡大して毎週お届け。初回放送日は4月19日（日）に決定！番組コンセプトは、「timeleszが日本中とファミリアに！」。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”のtimeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学ん