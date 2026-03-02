巨人のドラフト1位左腕・竹丸（鷺宮製作所）はプロ初キャンプを1軍で完走し「（点数は）80点で。まだまだこれからもあるので」と自己採点した。最速150キロを計測するなど、初実戦だった11日の紅白戦から4度の登板で計8回無失点と好投を続けた。目標の開幕ローテーション入りへ「これまでと変わらず、しっかりとバッターと勝負していきたい」と見据えた。